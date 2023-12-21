Поэта-песенника Сауткина нашли мертвым в квартире в Москве

commons.wikimedia.org Поэта-песенника Валерия Сауткина, писавшего песни для Владимира Преснякова и Николая Баскова, нашли мертвым в его квартире на улице Чаплыгина в Москве, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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