Поэта-песенника Сауткина нашли мертвым в квартире в Москве

commons.wikimedia.org Поэта-песенника Валерия Сауткина, писавшего песни для Владимира Преснякова и Николая Баскова, нашли мертвым в его квартире на улице Чаплыгина в Москве, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.