Зачем Макрон «обменял» свою Африку на наши Армению и Молдавию

Повесить на Россию свои африканские неудачи у Парижа не выйдет — и придется признать собственные ошибки Ирина Гусева Фото: AP/TASS Материал комментируют: Юрий Рубинский Франция отозвала своего посла в Нигере и до конца года выведет из страны свои войска.
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