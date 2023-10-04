Зачем Макрон «обменял» свою Африку на наши Армению и Молдавию

Повесить на Россию свои африканские неудачи у Парижа не выйдет — и придется признать собственные ошибки Ирина Гусева Фото: AP/TASS Материал комментируют: Юрий Рубинский Франция отозвала своего посла в Нигере и до конца года выведет из страны свои войска.