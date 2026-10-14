Депутат Вихарев и волонтеры помогли обновить школу в ДНР

Депутат, руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской гордуме Алексей Вихарев и его Волонтерский центр уже третий год участвуют в организации и финансировании проекта «Добровольческий десант» в Тельмановском муниципальном округе Донецкой Народной Республики.