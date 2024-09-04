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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контракт Парсеговой с академией Плющенко действовал до апреля 2030 года

Об этом говорится в материалах суда. По контракту тренер кроме непосредственной подготовки и постановки программ должен был обеспечивать фигуристку спортивной экипировкой (коньками, костюмами), проездом, проживанием и питанием во время участия в выездных соревнованиях и сборах, а при необходимости мог предоставлять проживание на тренировочной базе с членами семьи.

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