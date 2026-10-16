Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, впервые этим летом появилась на публике с новым возлюбленным — 22-летним аспирантом МГУ Артемом Москвиным, изучающим искусствоведение, который недавно сделал ей предложение.
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