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Ротенберг о праздновании Нового года: «С оливье и любимыми фильмами. Все как у всех!»

– Чего себе пожелаете на Новый год? Какие мечты? – Я бы хотел, чтобы мы побеждали в каждой игре, показывали яркий хоккей, радовали болельщиков.

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