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Закон о бюджете на 2023 год обсудили в рамках Совместной комиссии по децентрализации

Совместная комиссия по децентрализации собралась на втором заседании в этом году под председательством премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилица и сопредседательством председателя Совета местных властей Молдовы (СМВМ) Татьяны Бадан.

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