Дорога на ощупь: какой подвиг совершил слепой машинист в 1942 году

С первых дней войны разрушение коммуникаций стало для немецких войск одной из главных задач. За весь период Великой Отечественной войны противник совершил около 20 тысяч налетов на железнодорожные станции и узлы.
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