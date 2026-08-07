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Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав

19-летний полузащитник Ян Диоманде добавлен в состав мадридского «Реала», новичок команду получил цену 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘ О переходе ивуарийца мадридский клуб объявил в четверг.

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