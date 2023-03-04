Акапулько (ATP). Де Минаур сыграет в финале с Полом

Алекс де Минаур и Томми Пол разыграют титул в Акапулько. Cетка турнира здесь. Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика 27 февраля – 4 марта 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 013 940 долларов Открытые корты, хард Финал Томми Пол (США) Алекс де Минаур (Австралия) Дата проведения 5 марта, 06.
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