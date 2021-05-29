Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Пачиоретти – 12-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 7-х матчах плей-офф. Он провел 1-ю игру после травмы

Форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти вернулся в строй после травмы и стал автором победного гола в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Миннесоты» (6:2, 4-3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх