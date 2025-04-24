Британские ученые подтвердили гипотезу о древнеримских гладиаторах

В Британии подтвердили гипотезу о сражениях гладиаторов со львами. Об этом пишет The Guardian. Эта гипотеза выдвигалась еще 20 лет назад, когда на раскопках неподалеку от центра Йорка арехологи обнаружили около 80 обезглавленных скелетов.