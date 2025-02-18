Что им стоит: в регионах России начались банкротства застройщиков

В регионах России начались банкротства застройщиков. Так, в Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик группы ПИК — «Стройпроект Групп», в Ростове-на Дону признан банкротом СК «Донстрой», который не смог отдать долг «Сберу».
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