Что им стоит: в регионах России начались банкротства застройщиков

В регионах России начались банкротства застройщиков. Так, в Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик группы ПИК — «Стройпроект Групп», в Ростове-на Дону признан банкротом СК «Донстрой», который не смог отдать долг «Сберу».