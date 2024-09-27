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В Сети появились кадры последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге

В Сети появились кадры последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге

Российские войска нанесли ракетный удар по зданию районного управления полиции в Кривом Роге. По сведениям Telegram-канала «Донбасский партизан», к разрушенному объекту приезжает большое количество машин скорой помощи.

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