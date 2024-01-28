25.01.2024 года состоялась профилактическая беседа с участием старшего инспектора ДПС ГАИ г. Бобруйска Головача Сергея Николаевича с педагогическими работниками нашего коллектива о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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