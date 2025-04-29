Глава МИД КНР подтвердил неизменность доверия между Китаем и Россией

Взаимное доверие и поддержка между Китаем и Россией остаются неизменными, несмотря на многочисленные изменения в мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван И 29 апреля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщает МИД КНР.