Блинкен: существует надежда на освобождение оставшихся заложников ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что находящееся в разработке предложение по освобождению заложников, которые удерживаются палестинским радикальным движением ХАМАС, дает подлинную надежду на обмен в будущем.