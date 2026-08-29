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15 Best TV Shows Like The Americans

15 Best TV Shows Like The Americans

If clips of The Americans have been popping up on your feed lately, here are 15 shows to watch next if you loved the KGB spy drama's twists.

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