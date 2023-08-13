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Защитник ЦСКА Рядно о черных бутсах: «Из кожи кенгуру, очень удобные. Тренер подарил за неделю до игры, мои порвались»

Защитник ЦСКА Рядно о черных бутсах: «Из кожи кенгуру, очень удобные. Тренер подарил за неделю до игры, мои порвались»

– Как только ты вышел на замену, в соцсетях начали обсуждать твои олдскульные бутсы. Расскажи про них.

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