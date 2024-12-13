Просто встретились два одиночества или замуж за мигранта

Дмитрий Бакланов

Если даже православие принял - то это сменил менталитет. И рассматривать его как мигранта-кишлачника нельзя, у него другая ментальность. А вот те, которые уехали сначала в кишлак, а потом вернулись - вот об этих и надо говорить. Но там ведь - "прошла любовь, завяли помидоры"... НЕУДАЧНЫЙ БРАК. Вывод - брак с кишлачником практически всегда становится неудачным.