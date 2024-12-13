Я сейчас не про фиктивные браки говорю, а про самые что ни на есть настоящие. Когда наши девушки выходят замуж за мигрантов.
Просто встретились два одиночества или замуж за мигранта
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Если даже православие принял - то это сменил менталитет. И рассматривать его как мигранта-кишлачника нельзя, у него другая ментальность. А вот те, которые уехали сначала в кишлак, а потом вернулись - вот об этих и надо говорить. Но там ведь - "прошла любовь, завяли помидоры"... НЕУДАЧНЫЙ БРАК. Вывод - брак с кишлачником практически всегда становится неудачным.
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17 час.
Александр
Магомаев и Синявская.И,как пишут, в России распадается большинство первых браков,в не зависимости от национальности.
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10 час.
ГН
Гаджи Нурмагомедов
Какая омерзительно нацистская статья.
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5 час.
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