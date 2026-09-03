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Силы ПВО за ночь сбили 416 беспилотников ВСУ над регионами Россиии

Силы ПВО за ночь сбили 416 беспилотников ВСУ над регионами Россиии

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 416 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией.

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