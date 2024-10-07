Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Уничтожение Гитлера во время заговора в 1944 году сказалось бы плохо на СССР, точно так же и с Зеленским. Он еще не до конца доработал и не до конца разрушил украинскую идею и украинскую государственность

Уничтожение Гитлера во время заговора в 1944 году сказалось бы плохо на СССР, точно так же и с Зеленским. Он еще не до конца доработал и не до конца разрушил украинскую идею и украинскую государственность

«Зеленский после начала СВО прятался в бункерах и два дня до него невозможно было дозвониться, заявил Столтенберг.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Я так думаю, что &quot;майданутые&quot; и не украинские националисты, а просто прозападные антироссийские деятели! Настоящей - безбашенной - националисткой была Фарион - а её &quot;азовцы&quot; же и грохнули! Об русо-еврее-поляко-ненавистнике Тягнибоке и не слышно! Во главе государства - евреи, с Польшей заигрывают, забыв о, казалось бы, вечной взаимной вражде, армией командует - вообще этнический русский! Короче - они, конечно, НАЦИСТЫ, но не УКРО-, а, скорее ЕВРО- , в конце концов АНГЛОСАКСОНО (англо-американо)- !!! &quot;Майданутые&quot; уже начинают, как и бывшая марионетка американского руководства Бен Ладен &quot;с резьбы срываться&quot; и борзеть - вот ПОЭТОМУ их потихоньку и &quot;сливают&quot;! Сразу боятся - больно уж ОЧЕВИДНО ПОРАЖЕНИЕ - причём не только &quot;майданутых&quot;, но и всех проамериканских &quot;сил демократии&quot;! Но НЕМИНУЕМЫЙ &quot;афганский исход&quot; ВСЁ БЛИЖЕ !!!
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
... автор несет бред- Саддам и  Каддафи уничтожили быстро, сопротивление прекратилось...
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7 час.
В
Воробей
Есть некоторая разница. На Украине происходит прокси война между Западом и Россией, с одной стороны, и проверка верности Запада своим обещаниям стоять с русофобами Украины до конца, с другой. Эти процессы требуют времени. Поспешность тут только повредила бы. Не говоря о её высокой затратности. Зеля помогает русофобам прийти к осознанию того, что Запад их просто использует в своих интересах.
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4 час.

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