Уничтожение Гитлера во время заговора в 1944 году сказалось бы плохо на СССР, точно так же и с Зеленским. Он еще не до конца доработал и не до конца разрушил украинскую идею и украинскую государственность

Алексей Горшков

Я так думаю, что "майданутые" и не украинские националисты, а просто прозападные антироссийские деятели! Настоящей - безбашенной - националисткой была Фарион - а её "азовцы" же и грохнули! Об русо-еврее-поляко-ненавистнике Тягнибоке и не слышно! Во главе государства - евреи, с Польшей заигрывают, забыв о, казалось бы, вечной взаимной вражде, армией командует - вообще этнический русский! Короче - они, конечно, НАЦИСТЫ, но не УКРО-, а, скорее ЕВРО- , в конце концов АНГЛОСАКСОНО (англо-американо)- !!! "Майданутые" уже начинают, как и бывшая марионетка американского руководства Бен Ладен "с резьбы срываться" и борзеть - вот ПОЭТОМУ их потихоньку и "сливают"! Сразу боятся - больно уж ОЧЕВИДНО ПОРАЖЕНИЕ - причём не только "майданутых", но и всех проамериканских "сил демократии"! Но НЕМИНУЕМЫЙ "афганский исход" ВСЁ БЛИЖЕ !!!