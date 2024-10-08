Нижегородцам рассказали, как борются с незаконной миграцией в регионе

Нижегородская область – один из самых привлекательных регионов для иностранцев. По данным областного ГУ МВД, на начало этого года у нас было поставлено на миграционный учёт более 264 тысячи приезжих из 158 стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии