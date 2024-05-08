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Европейский депозитарий Euroclear получил от замороженных российских активов более 1,6 миллиарда евро

Европейский депозитарий Euroclear получил от замороженных российских активов более 1,6 миллиарда евро

Бельгийский депозитарий Euroclear заработал 1,6 миллиарда евро с российских активов за первые три месяца 2024 года, пишут РИА Новости со ссылкой на интервью генерального директора депозитария Валери Урбен бельгийскому изданию Echo.

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