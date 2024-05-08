Европейский депозитарий Euroclear получил от замороженных российских активов более 1,6 миллиарда евро

Бельгийский депозитарий Euroclear заработал 1,6 миллиарда евро с российских активов за первые три месяца 2024 года, пишут РИА Новости со ссылкой на интервью генерального директора депозитария Валери Урбен бельгийскому изданию Echo.
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