Водитель кроссовера разбил четыре припаркованных машины в Иркутске

В Иркутске вечером 13 мая водитель кроссовера «Джетур», находясь, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, протаранил не менее четырех припаркованных автомобилей во дворе дома 118/1 по улице Розы Люксембург.
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