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Спорт Уик-Энд

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Бог им судья. Вся ответственность должна быть на агенте, который привёз игрока в Казань - Сафонов. Олейникова выставили неправильным пацаном - Булыкин

Бог им судья. Вся ответственность должна быть на агенте, который привёз игрока в Казань - Сафонов. Олейникова выставили неправильным пацаном - Булыкин

«Самый яркий трансфер лета - это Олейников, которого агент привёз в Казань, а потом он оказывается в ЦСКА, - считает агент Алексей Сафонов.

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