Наши «невовлечённые» заклятые друзья из Вашингтона вот-вот выхватят по полной программе – и пускай потом не говорят, что Путин и Шойгу их не предупреждали! Будут потом как Макрон – вызывать российского посла и жаловаться ему на горькую судьбинушку т.
Терпение России лопнуло: США зашли слишком далеко и таки выхватили ответку
Комментарии
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Михаил Гринжук
Есть термин скрытый потенциал.Зачем показывать заранее все возможности.Кто знает. Может если врубить на полную катушку. то выжгем всю электронику до самого Вашингтона. Чем меньше пиндосы будут знать тем лучше.
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7 час.
Россиянин
Припугнуть тоже надо, что бы сильно не наглели и знали свое место. Ну а выжечь всегда успеем если до этого дойдет.
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5 час.
Светлана Ефименко
вдумываться надо а потом все будет понятно!😂
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5 час.
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