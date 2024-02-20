Си Цзиньпин подчеркнул важность повышения потенциала земельного фактора в обеспечении высококачественного развития регионов, обладающих преимуществами

Пекин, 19 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул, что необходимо повышать потенциал земельного фактора в обеспечении высококачественного развития регионов, обладающих преимуществами, а также дальше укреплять потенциал управления чрезвычайными ситуациями на низовом уровне.
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