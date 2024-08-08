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В России отказались от турниров по League of Legends из-за ЛГБТ*-пропаганды

В России отказались от турниров по League of Legends из-за ЛГБТ*-пропаганды

Федерация компьютерного спорта России решила не проводить в стране соревнований по League of Legends и Valorant, так как производитель этих игр "проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ*-направлений".

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