ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны и военного блогера

Задержанный держал в тайнике взрывное устройство в виде музыкальной колонкиФедеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористические акты в отношении высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера, освещавшего СВО, сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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