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Путин заявил, что рассчитывает на поставки МС-21 без задержек и срывов

Путин заявил, что рассчитывает на поставки МС-21 без задержек и срывов

От бесперебойных поставок новых самолетов МС-21 по долгосрочному контракту зависит доступность перелетов для россиян и ритмичная работа авиапромышленного комплекса страны, заявил президент России Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации.

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