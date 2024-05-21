21 мая – День военного переводчика в России 21 мая – День военного переводчика в РоссииС 2000 года в Российской Федерации отмечают День военного переводчика.
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21 мая – День военного переводчика в России 21 мая – День военного переводчика в РоссииС 2000 года в Российской Федерации отмечают День военного переводчика.
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