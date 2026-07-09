Скрытый переключатель превращает бурый жир в мощный сжигатель калорий

Может ли жир на самом деле помогать сжигать калории, а не накапливать их? Ученые сейчас более глубоко изучают эту идею, и новое исследование показывает, как организм может более эффективно использовать бурый жир для борьбы с ожирением.
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