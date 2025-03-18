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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Березкин о победе «Локомотива» в регулярке КХЛ: «В проклятие Кубка Континента не верю – я несуеверный человек. Верю только в себя и команду»

«Локомотив» обеспечил себе победу в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ после победы над «Адмиралом» (4:1).

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