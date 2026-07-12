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NE: Кремль ударил по Западу топливным запретом в разгар саммита НАТО

Речь идет о том, что российский президент Владимир Путин в дни проведения саммита НАТО провёл совещание с членами правительства, посвящённое работе топливно‑транспортного комплекса, и по итогам этой встречи Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива.

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