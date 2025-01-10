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Экономист Балынин ожидает торговых войн и политических конфликтов в 2025 году

Экономист Балынин ожидает торговых войн и политических конфликтов в 2025 году

В 2025 году очень вероятны форс-мажоры в российской экономике, так как уровень мировой экономической и политической неопределенности растет, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с "Газетой.

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