Экономист Балынин ожидает торговых войн и политических конфликтов в 2025 году

В 2025 году очень вероятны форс-мажоры в российской экономике, так как уровень мировой экономической и политической неопределенности растет, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с "Газетой.