"Уже не оправимся". В кофейне "Йель" думают о закрытии после массового отравления

По репутации заведения с пятилетней историей "нанесен удар колоссальной силы" Владельцы барнаульской кофейни "Йель" прокомментировали на аккаунте заведения в соцсети ситуацию с массовым отравлением посетителей, произошедшим с 16 по 19 ноября, и рассказали, как будут продолжать работу другие заведения.