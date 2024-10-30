Владивосток на три недели станет «Джазовым Голливудом»

C 3 по 22 ноября во Владивостоке пройдет XXI Международный джазовый фестиваль (6+). Об особенностях программы на пресс-конференции рассказали директор Приморской краевой филармонии Виктория Кочеткова, помощник художественного руководителя филармонии Ольга Седова, дирижер эстрадного оркестра филармонии Дмитрий Бутенко и музыкант, пианист, участник группы «Бриолин Лайт Оркестра» (Владивосток) Евгений Семененко, сообщает PRIMPRESS.
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