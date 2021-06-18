Происшествия

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В Липецке состоялся товарищеский матч между сотрудниками полиции, общественниками и школьниками, посвященный Всемирному дню детского футбола

18 июня, накануне Всемирного дня детского футбола, в липецкой областной кадетской школе № 43 имени майора милиции Коврижных А.

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