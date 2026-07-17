Игровые аккаунты в Китае начали передавать по наследству

Кадр из сериала «Политех» / © Black Box Production, Wink Кому принадлежит право собственности на игровые аккаунты и цифровые активы — игрокам или технологическим компаниям? В странах Запада чаще доминирует позиция, что пользователь покупает ограниченную лицензию.