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Царьград

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Глава СК затребовал доклад по обвинению подростка в убийстве женщины в Ижевске

Глава СК затребовал доклад по обвинению подростка в убийстве женщины в Ижевске

Школьника в Удмуртии обвиняют в том, что он в пьяном виде до смерти избил 52-летнюю женщину.26 сентября возле жилого дома на улице Ворошилова прохожие обнаружили тело 52-летней женщины со следами жестоких побоев.

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