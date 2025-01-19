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Захарова назвала констатацией террористического нутра Киева зверства ВСУ

Зверства украинских боевиков над мирными жителями в селе Русской Поречное в Курской области являются констатацией террористического нутра киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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