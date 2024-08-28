Спожинки 28 августа: праздник завершения жатвы в славянской традиции Ольга ВайленкоСпожинки – это один из тех древних праздников, который связывает нас с нашими предками, с теми временами, когда каждое событие в жизни людей было связано с природой, трудом на земле и уважением к богам.