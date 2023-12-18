Фигурист Костомаров: огромное удовольствие выходить на лед, видеть полный зал

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился эмоциями после своего выступления в шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда", в котором он катался на коньках перед публикой впервые после перенесенных операций по ампутации.
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