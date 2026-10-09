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Пророссийская активистка Елена Крейле пока остаётся на свободе. Верховный суд Латвии отменил приговор и назначил новое заседание

Пророссийская активистка Елена Крейле пока остаётся на свободе. Верховный суд Латвии отменил приговор и назначил новое заседание

После того, как Европейский суд по правам человека отказался защитить права осуждённой латвийским судом рижской домохозяйки Елены Крейле, она и её адвокат Елена Аверинская подали кассационную жалобу.

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