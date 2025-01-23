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Всё о женщинах

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Мифы и правда о грузинской кухне

Мифы и правда о грузинской кухне

Грузинская кухня — это обилие вкусовых сочетаний, ароматов и кавказского колорита. За яркими названиями скрывается большое гастрономическое разнообразие, богатая история и множество мифов, которые закрепились в сознании людей.

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