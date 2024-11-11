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Конец серии побед «Краснодара», «Спартак» разнес «Акрон» и уволил Амарала, поражение «Барсы» со спорным офсайдом, кривляния Медведева, итоги Гран-при в Красноярске, ничья «Челси» и «Арсенала» и другие новости

1. «Краснодар» не смог обыграть «Рубин» на выезде в 15-м туре Мир РПЛ – 1:1. Гол Олусегуна на 87-й отменили из-за фола Сперцяна перед ударом.

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