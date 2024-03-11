Посреднице телефонных мошенников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Судом в отношении жительницы Новоаннинского района избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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Посреднице телефонных мошенников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Судом в отношении жительницы Новоаннинского района избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.