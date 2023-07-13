ЦТАК: «Хвасон-18» станет самым мощным средством сдерживания ядерной войны

«Хвасон-18», твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, будет самым мощным и надежным средством сдерживания потенциальной ядерной агрессии против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
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