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ЦТАК: «Хвасон-18» станет самым мощным средством сдерживания ядерной войны

ЦТАК: «Хвасон-18» станет самым мощным средством сдерживания ядерной войны

«Хвасон-18», твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, будет самым мощным и надежным средством сдерживания потенциальной ядерной агрессии против Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

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