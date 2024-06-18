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Эксперт связал перестановки в Минобороны с поиском новых подходов

Эксперт связал перестановки в Минобороны с поиском новых подходов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Кадровые решения в Минобороны РФ продиктованы необходимостью поиска новых подходов к решению проявившихся в ходе СВО проблем, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

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